Россельхознадзор готов разрешить поставки фруктов и овощей из Молдавии

Россельхознадзор готов разрешить поставки овощей и фруктов из Молдавии, но только при условии, что они выращены именно там, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявления руководителя ведомства Сергея Данкверта.

«Молдавская сторона обращалась к нам не раз, но они хотят сразу открыть все поставки», - сказал он, отметив, что и ранее Россельхознадзор снял запрет на ввоз молдавских овощей и фруктов.

«Чтобы дальше открывать поставки, мы должны видеть, где эти запасы фруктов и овощей. Покажите нам эти запасы, сколько там лежит тонн. Мы проверяем, смотрим обеспечение безопасности их, наличие карантинных объектов, если все нормально - выпускаем», - пояснил он.