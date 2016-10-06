Россельхознадзор приостановил поставки в Россию свинины из Молдавии

На территории Молдавии зарегистрировано два очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Россельхознадзор. В связи с этим ведомство приняло решение с 6 октября ограничить поставки в Россию свинины и сырых свиных мясопродуктов из Молдавии, а также живых свиней, их генетического материала, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, и т. д. Временные ограничения распространяются и на транзит через территорию России.

«Ветеринарная служба Молдавии после ассоциации с Европейским союзом использует в своей работе те же принципы и меры борьбы с этим заболеванием, что и привело, по мнению Россельхознадзора, к возникновению АЧС в Республике Молдова», – говорится в сообщении Россельхознадзора. Ведомство обратилось в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии с просьбой предоставить подробную информацию по принятым мерам.