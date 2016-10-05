Россия может запретить ввоз мяса и рыбы из Новой Зеландии

Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию охлажденного мяса и рыбы из Новой Зеландии. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«Мы рассматриваем применение мер ограничительных в отношении продукции из Новой Зеландии. Это касается рыбы и мяса охлажденного», - уточнил он.

По его словам, данная продукция часто «попадает в мониторинг» из-за несоответствия ветеринарным требованиям России. «Сейчас суммируем, будем рассматривать необходимость введения ограничений по ряду продукции или по отдельным видам», - сказал он.