Минэнерго направило письма странам – потребителям газа по штрафу «Газпрому» в $6,6 млрд

Министр энергетики России Александр Новак направил еврокомиссару по энергетике Марошу Шефчовичу, а также коллегам в ряде европейских стран - получателей российского газа письма, в которых выразил озабоченность решением суда в Киеве наложить на «Газпром» штраф в размере $6,6 млрд по иску антимонопольного комитета Украины.

«Данное решение незаконно, поскольку принято не Стокгольмским судом, и создает новые риски транзита газа через Украину. Аналогичные письма направлены министрам стран - потребителей российского газа, которые получают его транзитом через Украину», - сказал он.