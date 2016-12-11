IranAir заключила контракт с Boeing на покупку 80 самолетов

Национальный авиаперевозчик Ирана IranAir заключил контракт с Boeing о приобретении 80 самолетов, сообщает Reuters. По данным агентства, сумма сделки составляет $16,6 млрд.

Согласно договору в течение ближайших 10 лет IranAir получит 50 самолетов Boeing 737 и 30 самолетов Boeing 777. Сделка уже согласована с правительством США

Главный исполнительный директор авиакомпании Фархад Парвареш отметил, что это самая крупная сделка между США и Ираном с момента Исламской революции 1979 г.