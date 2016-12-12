«Роснефть» заплатит до $2,8 млрд за долю в египетском нефтегазовом проекте Eni

Итальянская Eni договорилась о продаже «Роснефти» 30% участия в концессии по освоению блока Шорук на шельфе Египта, где открыто газовое месторождение Зохр, официально сообщила итальянская компания.

Eni через свою «дочку» IEOC владеет 90% в блоке с учетом завершающейся сделки по продаже BP 10%-ной доли. Условия сделки включают выплату $1,125 млрд, а также возмещение ранее осуществленных инвестиций в размере $450 млн. Кроме того, «Роснефть» получает опцион на покупку еще 5% на тех же условиях.

Цена «является приемлемой с учетом большого размера нефтегазовых блоков и их хорошего расположения», цитирует Bloomberg аналитика «Ренессанс капитала» Ильдара Давлетшина. После выхода новости котировки «Роснефти» в Москве выросли на 0,7%, котировки Eni в Риме - на 3,5%, отмечает агентство.

Ранее совет директоров «Роснефти» одобрил покупку «РН-эксплорейшн» у IEOC Production B.V., гарантом которого выступает Eni International B.V., 30%-ной доли в договоре концессии в отношении блока Шорук в Египте. Также одобрена сделка по покупке 15% акций в совместном предприятии, созданном IEOC Production B.V. и Egyptian Natural Gas Holding Company, являющимся оператором проекта на этапе разработки. Помимо этого покупателю предоставляется опцион сроком действия до 31 декабря 2017 г. на приобретение 5%-ной доли в договоре концессии и 2,5% акций СП.

По информации «Роснефти», цена сделки составила до $2,8 млрд.