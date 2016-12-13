Каменщик: cовременные студенты не хотят рисковать и рассчитывают на государство

Председатель совета директоров группы DME, основной владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик написал в Forbes о системе целевой подготовки студентов, которые набираются с 15–16 до 22 лет и постепенно «превращаются» в сотрудников корпорации. Он объяснил, что его компании нужно от сотрудника «много знаний и навыков» с учетом развития инжиниринга и документации процедур и как человека можно изменить, адаптировав к требованиям компании, чтобы он при этом не воспринимал это как насилие над его личностью.

Из многолетних наблюдений за студентами и школьниками Каменщик сделал вывод, что в России снизилось качество школьной подготовки. Студентов, по его словам, стала отличать инфантильная мотивация и они часто «сильно рассчитывают на государство и возлагают ответственность за свою судьбу не столько на себя, сколько на общество», «не хотели бы риска предпринимательства, а предпочли бы надежное место в социально-государственном управлении». «Еще мы заметили, что все чаще встречаются молодые люди, не исключающие коррупцию не только как метод решения проблем, но и как источник дохода, который постепенно перестал восприниматься как криминальный, – добавил руководитель "Домодедово". – У нас такие отсеиваются на тестировании и присвоении допуска, но ясно, что коррупция прочно проникла в сознание людей».

Разработанная корпорацией система подготовки сотрудников «стоит денег», но перебор «кандидатов с улицы» обошелся бы дороже, убежден Каменщик. Компания ведет будущих сотрудников с 15–16 до 22 лет. В результате «молодой сотрудник точно знает, куда, на что и почему он идет, и, сделав осведомленный выбор профессии, экономит жизненное время», а компания получает «готового и мотивированного сотрудника с профдопуском, имеющим вид электронного сертификата, обязательного в DME».

Одна из систем подготовки и интеграции сотрудников называется «Приток». После проб со студентами постепенно компания поняла, что начинать воспитывать будущих сотрудников нужно со школы. «Мы выбираем детей в школах региона нашего действия: составляем психологический профиль, проверяем интеллект и обязательно проводим медицинское обследование – в значительной степени характер человека зависит от его здоровья. По нашему направлению ребенок поступает в одно из учебных заведений, с которыми мы работаем. Это колледжи «Московия», «Царицыно», РГГУ и университеты – РГГУ и РУДН», – сообщил Каменщик. По каждому участнику программы ведется сбор данных, от результатов в учебе и психологических оценок до данных диспансеризации, что «повышает точность предсказания поведения и помогает решить проблему выбора профессии». Сразу после поступления в учебное заведение студент закрепляется за предприятием Domodedovo training, рассказал Каменщик. В третьем или четвертом семестре студентов распределяют по предприятиям группы, они получают статус «младших» сотрудников и раз в неделю начинают заниматься на учебной базе группы. Предприятие оплачивает их учебу и платит отличникам стипендию до 17 000 руб. в месяц.

При подготовке постепенно внедряется практическая подготовка студентов с учетом того, с чем они столкнутся на рабочем месте, а их курсовые работы должны быть логически связаны с практиками.

Система «Приток» исключает возможность увольнения по субъективным причинам, например, если ты не понравился начальнику, заверил Каменщик. Увольнения следует за намеренное совершение тяжких деяний, запрещенных актами корпорации. «На практике это кража, взятка, злоупотребление служебным положением, употребление наркотиков, алкоголь на работе, обман», – объяснил он. Если студент увольняется после прикрепления к предприятию группы, у него возникает обязанность компенсировать прямые затраты корпорации на его обучение.