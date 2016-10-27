Транспорт
Статья опубликована в № 4191 от 27.10.2016 под заголовком: Отравленная пилюля от Каменщика

Каменщик прикроется инвесторами в случае враждебного поглощения

«Домодедово» размещает евробонды, которые могут быть предъявлены к погашению в случае продажи аэропорта
«Домодедово» обещает инвесторам выкупить новые евробонды в случае смены владельца аэропорта
«Домодедово» обещает инвесторам выкупить новые евробонды в случае смены владельца аэропорта
Е. Разумный / Ведомости

Входящая в группу «Домодедово» ирландская DME Airport ltd. планирует разместить евробонды, сообщила компания. На какую сумму, она не уточняет. Цель выпуска – привлечь средства для выкупа имеющихся бондов. Они были эмитированы в 2013 г. на $300 млн. Срок обращения бумаг – пять лет. Кроме того, в зависимости от конъюнктуры часть средств компания может направить на корпоративные цели. Выкуп уже обращающихся на рынке бондов состоится с премией 5% к номиналу, если их предъявят не меньше чем на $100 млн. Максимальный объем выпуска не установлен, предложение действует с 26 октября до 2 ноября.

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Владельцы новых бондов смогут предъявить их к выкупу в случае смены контролирующего акционера аэропорта, говорится в сообщении. У имеющихся бумаг такой ковенанты не было. Головная компания «Домодедово» – кипрская DME ltd., она на 100% контролирует все операционные и владеющие недвижимостью компании аэропорта, принадлежит мальтийской Alаmo, ее бенефициар – Дмитрий Каменщик.

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Это условие «показывает долгосрочные намерения акционера и топ-менеджмента по развитию бизнеса и свидетельствует о лояльности к потенциальным держателям облигаций», объясняет представитель «Домодедово». «Это стандартное условие для еврооблигаций», – говорит аналитик «Открытие капитала» Станислав Боженко. Но на нем эмитент явно делает акцент, обычно оно просто указано в меморандуме. С учетом недавних событий вокруг собственника это должно привлечь инвесторов и заранее ответить на вопросы, которые обязательно возникнут, продолжает Боженко. «Такая ковенанта распространена, но не обязательна и остается на усмотрение эмитента, – добавляет аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Дудкин. – Но сейчас она необходима: в медиапространстве активно обсуждалась возможность принудительной смена собственника «Домодедово», хотя неизвестно, существовал ли такой риск в реальности».

Деньги есть

Выручка «Домодедово» по МСФО в первом полугодии составила 17,8 млрд руб., чистая прибыль – 3,7 млрд руб., на счетах компании было 7,5 млрд руб. За 2014, 2015 гг. и первое полугодие этого года она выплатила в сумме 13,6 млрд руб. дивидендов.

В феврале Каменщик стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее к смерти двух и более лиц). Следственный комитет (СКР) обвинял его и трех менеджеров аэропорта в повышении уязвимости пассажирского терминала путем введения новой технологии досмотра на входах. Это, по мнению следствия, позволило террористу в январе 2011 г. проникнуть в терминал и взорвать бомбу. В результате погибло 37 человек. Защита Каменщика и Генпрокуратура заявляли об отсутствии в действиях обвиняемых состава преступления, надзорное ведомство требовало закрыть уголовное дело. Тем не менее Каменщик четыре месяца – с февраля по конец июня – провел под домашним арестом, менеджеры несколько месяцев просидели в сизо. СКР закрыл дело только в конце сентября. А ареста активов «Домодедово» сумел избежать, учредив благотворительный фонд, который материально помогал пострадавшим в теракте, а те отзывали гражданские иски к Каменщику. Иски могли стать основанием для изъятия у него компании.

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Но выпуск бондов с условием выкупа вряд ли будет сдерживающим фактором в случае недружественного поглощения, добавляет Боженко. Ведь у «Домодедово» очень низкий долг и новый собственник легко сможет выкупить бумаги, добавляет он. Условие о досрочном выкупе не является «отравленной» пилюлей, призванной защитить компанию от недружественного поглощения, согласна аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова.

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Если «Домодедово» разместит бонды значительно больше первого выпуска, это косвенно могло бы послужить некой защитой от поглощения, продолжает Боженко. Но решающим фактором в подобной истории все равно не станет. «Но, думаю, спрос на эти евробонды будет в пределах $200–300 млн, для большего нужна длительная история размещений, более громкое имя», – добавляет он. «Учитывая высокую цену выкупа, многие инвесторы скорее всего предпочтут заменить старые бумаги на новый выпуск. Можно ожидать спрос и со стороны новых инвесторов, учитывая приемлемое кредитное качество эмитента и относительную редкость риска инфраструктурных компаний на рынке. Вероятно, эмитент сможет привлечь $300–500 млн», – говорит аналитик ИК «Атон» Яков Яковлев.

«Сейчас хороший момент для размещения: доходность российского корпоративного рынка евробондов составляет 4,5% и близка к историческому минимуму», – рассуждает Дудкин. В 2010–2016 гг. она была в диапазоне 4–6%, а первый выпуск евробондов DME Airport размещен под 6%. «Но история с уголовным делом достойна существенной премии, думаю, она обойдется «Домодедово» как минимум в 0,5 п. п. доходности», – сказал Дудкин.

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Сумма сделки «будет зависеть от рыночных условий на момент закрытия книги заявок», говорит представитель «Домодедово». Среди ключевых целей размещения – финансирование строительства нового сегмента терминала Т2 и выкуп обращающихся облигаций, продолжает он. Новый сегмент площадью 239 000 кв. м будет введен в конце 2017 – начале 2018 г. и обойдется в 32,3 млрд руб., сообщала компания.

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