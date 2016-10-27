Каменщик прикроется инвесторами в случае враждебного поглощения

Входящая в группу «Домодедово» ирландская DME Airport ltd. планирует разместить евробонды, сообщила компания. На какую сумму, она не уточняет. Цель выпуска – привлечь средства для выкупа имеющихся бондов. Они были эмитированы в 2013 г. на $300 млн. Срок обращения бумаг – пять лет. Кроме того, в зависимости от конъюнктуры часть средств компания может направить на корпоративные цели. Выкуп уже обращающихся на рынке бондов состоится с премией 5% к номиналу, если их предъявят не меньше чем на $100 млн. Максимальный объем выпуска не установлен, предложение действует с 26 октября до 2 ноября.

Владельцы новых бондов смогут предъявить их к выкупу в случае смены контролирующего акционера аэропорта, говорится в сообщении. У имеющихся бумаг такой ковенанты не было. Головная компания «Домодедово» – кипрская DME ltd., она на 100% контролирует все операционные и владеющие недвижимостью компании аэропорта, принадлежит мальтийской Alаmo, ее бенефициар – Дмитрий Каменщик.

Это условие «показывает долгосрочные намерения акционера и топ-менеджмента по развитию бизнеса и свидетельствует о лояльности к потенциальным держателям облигаций», объясняет представитель «Домодедово». «Это стандартное условие для еврооблигаций», – говорит аналитик «Открытие капитала» Станислав Боженко. Но на нем эмитент явно делает акцент, обычно оно просто указано в меморандуме. С учетом недавних событий вокруг собственника это должно привлечь инвесторов и заранее ответить на вопросы, которые обязательно возникнут, продолжает Боженко. «Такая ковенанта распространена, но не обязательна и остается на усмотрение эмитента, – добавляет аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Дудкин. – Но сейчас она необходима: в медиапространстве активно обсуждалась возможность принудительной смена собственника «Домодедово», хотя неизвестно, существовал ли такой риск в реальности».

Деньги есть Выручка «Домодедово» по МСФО в первом полугодии составила 17,8 млрд руб., чистая прибыль – 3,7 млрд руб., на счетах компании было 7,5 млрд руб. За 2014, 2015 гг. и первое полугодие этого года она выплатила в сумме 13,6 млрд руб. дивидендов.

В феврале Каменщик стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее к смерти двух и более лиц). Следственный комитет (СКР) обвинял его и трех менеджеров аэропорта в повышении уязвимости пассажирского терминала путем введения новой технологии досмотра на входах. Это, по мнению следствия, позволило террористу в январе 2011 г. проникнуть в терминал и взорвать бомбу. В результате погибло 37 человек. Защита Каменщика и Генпрокуратура заявляли об отсутствии в действиях обвиняемых состава преступления, надзорное ведомство требовало закрыть уголовное дело. Тем не менее Каменщик четыре месяца – с февраля по конец июня – провел под домашним арестом, менеджеры несколько месяцев просидели в сизо. СКР закрыл дело только в конце сентября. А ареста активов «Домодедово» сумел избежать, учредив благотворительный фонд, который материально помогал пострадавшим в теракте, а те отзывали гражданские иски к Каменщику. Иски могли стать основанием для изъятия у него компании.

Но выпуск бондов с условием выкупа вряд ли будет сдерживающим фактором в случае недружественного поглощения, добавляет Боженко. Ведь у «Домодедово» очень низкий долг и новый собственник легко сможет выкупить бумаги, добавляет он. Условие о досрочном выкупе не является «отравленной» пилюлей, призванной защитить компанию от недружественного поглощения, согласна аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова.

Если «Домодедово» разместит бонды значительно больше первого выпуска, это косвенно могло бы послужить некой защитой от поглощения, продолжает Боженко. Но решающим фактором в подобной истории все равно не станет. «Но, думаю, спрос на эти евробонды будет в пределах $200–300 млн, для большего нужна длительная история размещений, более громкое имя», – добавляет он. «Учитывая высокую цену выкупа, многие инвесторы скорее всего предпочтут заменить старые бумаги на новый выпуск. Можно ожидать спрос и со стороны новых инвесторов, учитывая приемлемое кредитное качество эмитента и относительную редкость риска инфраструктурных компаний на рынке. Вероятно, эмитент сможет привлечь $300–500 млн», – говорит аналитик ИК «Атон» Яков Яковлев.

«Сейчас хороший момент для размещения: доходность российского корпоративного рынка евробондов составляет 4,5% и близка к историческому минимуму», – рассуждает Дудкин. В 2010–2016 гг. она была в диапазоне 4–6%, а первый выпуск евробондов DME Airport размещен под 6%. «Но история с уголовным делом достойна существенной премии, думаю, она обойдется «Домодедово» как минимум в 0,5 п. п. доходности», – сказал Дудкин.

Сумма сделки «будет зависеть от рыночных условий на момент закрытия книги заявок», говорит представитель «Домодедово». Среди ключевых целей размещения – финансирование строительства нового сегмента терминала Т2 и выкуп обращающихся облигаций, продолжает он. Новый сегмент площадью 239 000 кв. м будет введен в конце 2017 – начале 2018 г. и обойдется в 32,3 млрд руб., сообщала компания.