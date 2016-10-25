Транспорт
Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: Деньги «Домодедово» не вылетели из Кипра

У «Домодедово» зависло 2 млрд рублей в сомнительном кипрском филиале банка из Танзании

Финансовая полиция США обвинила банк в отмывании денег
  • Александр Воробьев,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Деньги «Домодедово» не вылетели из Кипра
Деньги «Домодедово» не вылетели из Кипра
М. Стулов / Ведомости

Заблокированные средства в FBME Bank не могут быть выведены группой из банка, говорится в отчетности за первое полугодие 2016 г. кипрской DME ltd (владеет всеми операционными компаниями и недвижимостью аэропорта «Домодедово», ее бенефициар – Дмитрий Каменщик). Заблокировано 1,9 млрд руб. Это сумма с учетом обесценивания депозитов в банке на 346 млн руб., т. е. всего заблокировано FBME Bank 2,25 млрд руб., уточняет аналитик ING Bank Егор Федоров.

Аэропорт «Домодедово» впервые с 2013 года раскрыл финансовые результаты

На 346 млн руб. созданы резервы на заблокированные средства, пояснил представитель «Домодедово». В июле 2014 г. финансовая полиция казначейства США (FinCEN) объявила, что FBME Bank замешан в отмывании денег и она намерена запретить американским финансовым институтам проводить его платежи, а также открывать или поддерживать корреспондентские счета, говорится в материалах «Домодедово». FinCEN планировала запретить работу и с другими иностранными банками, проводящими операции FBME Bank.

Запрет введен в 2015 г., но уже в июле 2014 г. Банк Кипра ввел в местном филиале FBME Bank (головной банк расположен в Танзании) временную администрацию и приостановил его операции, а основные банки-корреспонденты заморозили или закрыли счета филиала. Временная администрация резко ограничила выдачу средств: клиенты могли забирать небольшие суммы и только с ее разрешения, сказано в отчетах финансово-юридической фирмы Legal Floris.

За что наказали

В 2008 г. Банк Кипра оштрафовал филиал FBME за недостаточную оценку новых клиентов и невыполнение антиотмывочных норм, в 2013 г. кипрский филиал снова был оштрафован на 240 млн евро – за нарушение требований к капиталу и рисковую политику (штраф не выплачен). FBME в 2014 г. назвал отчет финансовой полиции казначейства охотой на ведьм и добивается отмены санкций в суде округа Колумбия. С Банка Кипра FBME требует 500 млн евро в Международной коммерческой палате в Париже.

«С одной стороны, относительно небольшой размер резерва говорит, что «Домодедово» планирует вернуть большую часть средств. В то же время компания относит их к другим нетекущим активам, т. е. они не используются для расчета никаких показателей ликвидности и могут быть списаны из капитала – это повлияет на баланс, но не на показатели операционной деятельности и возможность привлекать заемные средства», – рассуждает Федоров.

Ситуация «не накладывает чувствительных ограничений на бизнес группы», говорит представитель «Домодедово»: на 30 июня на ее балансе было 7,5 млрд руб. свободных денежных средств. Ситуация не вызывает беспокойства, согласен Федоров. «Мы подали иск к банку и временному управляющему о взыскании неправомерно удерживаемых средств. Наша правовая позиция позволяет крайне высоко оценить вероятность их возврата вне зависимости от того, будет ли ликвидирован банк либо ему будет возвращена лицензия (отозвана в декабре 2015 г.)», – добавляет представитель аэропорта.

«Домодедово» теряет выручку из-за кризиса

Кипрский филиал FBME Bank был открыт в 1982 г., головной банк тогда располагался в Ливии, в 1986 г. переехал на Каймановы острова, а в 1993 г. – в Танзанию. На конец 2013 г. его активы составляли $2,7 млрд и 90% операций приходилось на Кипр (данные газеты Business Times и Legal Floris), у кипрского регулятора дважды возникали серьезные претензии к филиалу (см. врез).

Танзания входит в черный список ФНС стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией либо делают это плохо.

Этот банк был очень популярен у российских клиентов из-за простого комплайенса, рассказывает партнер UFG Management Дмитрий Кленов, а после кипрского кризиса к нему перетекло еще больше счетов, но нельзя сказать, что там были грязные деньги.

«Группа DME разместила в филиале FBME на депозитном счете образовавшиеся излишки денежных средств. На момент открытия счета анализ ликвидности и других показателей банка демонстрировал его стабильные позиции. Исходя из этого предвидеть отзыв лицензии – задача скорее из области гадания, чем практического управления», – говорит представитель «Домодедово».

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