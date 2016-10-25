У «Домодедово» зависло 2 млрд рублей в сомнительном кипрском филиале банка из Танзании

Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: Деньги «Домодедово» не вылетели из Кипра

Заблокированные средства в FBME Bank не могут быть выведены группой из банка, говорится в отчетности за первое полугодие 2016 г. кипрской DME ltd (владеет всеми операционными компаниями и недвижимостью аэропорта «Домодедово», ее бенефициар – Дмитрий Каменщик). Заблокировано 1,9 млрд руб. Это сумма с учетом обесценивания депозитов в банке на 346 млн руб., т. е. всего заблокировано FBME Bank 2,25 млрд руб., уточняет аналитик ING Bank Егор Федоров.

На 346 млн руб. созданы резервы на заблокированные средства, пояснил представитель «Домодедово». В июле 2014 г. финансовая полиция казначейства США (FinCEN) объявила, что FBME Bank замешан в отмывании денег и она намерена запретить американским финансовым институтам проводить его платежи, а также открывать или поддерживать корреспондентские счета, говорится в материалах «Домодедово». FinCEN планировала запретить работу и с другими иностранными банками, проводящими операции FBME Bank.

Запрет введен в 2015 г., но уже в июле 2014 г. Банк Кипра ввел в местном филиале FBME Bank (головной банк расположен в Танзании) временную администрацию и приостановил его операции, а основные банки-корреспонденты заморозили или закрыли счета филиала. Временная администрация резко ограничила выдачу средств: клиенты могли забирать небольшие суммы и только с ее разрешения, сказано в отчетах финансово-юридической фирмы Legal Floris.

За что наказали В 2008 г. Банк Кипра оштрафовал филиал FBME за недостаточную оценку новых клиентов и невыполнение антиотмывочных норм, в 2013 г. кипрский филиал снова был оштрафован на 240 млн евро – за нарушение требований к капиталу и рисковую политику (штраф не выплачен). FBME в 2014 г. назвал отчет финансовой полиции казначейства охотой на ведьм и добивается отмены санкций в суде округа Колумбия. С Банка Кипра FBME требует 500 млн евро в Международной коммерческой палате в Париже.

«С одной стороны, относительно небольшой размер резерва говорит, что «Домодедово» планирует вернуть большую часть средств. В то же время компания относит их к другим нетекущим активам, т. е. они не используются для расчета никаких показателей ликвидности и могут быть списаны из капитала – это повлияет на баланс, но не на показатели операционной деятельности и возможность привлекать заемные средства», – рассуждает Федоров.

Ситуация «не накладывает чувствительных ограничений на бизнес группы», говорит представитель «Домодедово»: на 30 июня на ее балансе было 7,5 млрд руб. свободных денежных средств. Ситуация не вызывает беспокойства, согласен Федоров. «Мы подали иск к банку и временному управляющему о взыскании неправомерно удерживаемых средств. Наша правовая позиция позволяет крайне высоко оценить вероятность их возврата вне зависимости от того, будет ли ликвидирован банк либо ему будет возвращена лицензия (отозвана в декабре 2015 г.)», – добавляет представитель аэропорта.

Кипрский филиал FBME Bank был открыт в 1982 г., головной банк тогда располагался в Ливии, в 1986 г. переехал на Каймановы острова, а в 1993 г. – в Танзанию. На конец 2013 г. его активы составляли $2,7 млрд и 90% операций приходилось на Кипр (данные газеты Business Times и Legal Floris), у кипрского регулятора дважды возникали серьезные претензии к филиалу (см. врез).

Танзания входит в черный список ФНС стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией либо делают это плохо.

Этот банк был очень популярен у российских клиентов из-за простого комплайенса, рассказывает партнер UFG Management Дмитрий Кленов, а после кипрского кризиса к нему перетекло еще больше счетов, но нельзя сказать, что там были грязные деньги.

«Группа DME разместила в филиале FBME на депозитном счете образовавшиеся излишки денежных средств. На момент открытия счета анализ ликвидности и других показателей банка демонстрировал его стабильные позиции. Исходя из этого предвидеть отзыв лицензии – задача скорее из области гадания, чем практического управления», – говорит представитель «Домодедово».