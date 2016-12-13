Президент «Лукойла» ожидает роста цен на бензин на 8–10%

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что повышение акцизов на топливо в начале 2017 г. приведет к росту розничных цен на бензин и дизельное топливо.

«С 1 января еще вырастут акцизы и на дизельное топливо, и на бензин где-то на два рубля. В пределах двух рублей. Мы, конечно, не будем в один день перекладывать все это на наших потребителей, мы все-таки социально ответственная отрасль, но плавный рост в пределах от 8% до 12% в течение года будет», — сказал Алекперов в интервью телеканалу «Россия 24».

После этого заявления РБК сообщили, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассматривают вопрос о вынесении предупреждения Алекперову.

«Такого рода информация звучит как призыв следовать за ними. Мы всегда говорили, что точность подобных прогнозов цен на топливо очень низка, а использовать их инструмент проведения согласованной политики участников рынка — очень возможно. Такого рода комментарии недопустимы», — пояснил РБК замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Он отметил, что Алекперов может высказываться по поводу роста цен на бензин как независимый эксперт, но не как глава крупной компании, которая является одним из участников формирования ценового предложения на рынке топлива.

Сам Голомолзин полагает, что в следующем году на уровень цен на бензин будут действовать как повышающие, так и понижающие факторы.