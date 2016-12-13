Минфин предлагает признать алкогольной продукцией пищевые жидкости с содержанием спирта

Минфин предлагает приравнять к алкогольной продукции пищевые добавки и ароматизаторы, содержащие в составе спирт, передает ТАСС.

В ведомстве считают, что пищевые ароматизаторы, содержащие спирт, могут использоваться в качестве алкогольных суррогатов. Спиртовые ароматизаторы с содержанием спирта 45-70% граждане могут легально купить в торговых точках.

«Минфин предлагает признать алкогольной продукцией спиртосодержащие пищевые жидкости. Данная мера необходима для предотвращения продажи под видом пищевых добавок спиртосодержащего суррогата», - уточнили в Минфине.

На данный момент также обсуждается ставка акциза на спирт в парфюмерно-косметической продукции.