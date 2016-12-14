«Роснефть» обсуждает с АФК «Система» покупку нефтесервисного «Таргин» – «Интерфакс»

«Роснефть» и «Система» ведут переговоры о покупке нефтяной компанией у АФК нефтесервисного ОАО «Таргин», сообщили Агентству нефтяной информации ряд источников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, переговоры пока находятся «не в очень продвинутой стадии, но идут активно». Источники отмечают, что тема покупки-продажи «Таргина» возникла фактически сразу после того, как основной контрагент нефтесервисного актива - «Башнефть» - перешла под контроль «Роснефти».

В «Роснефти» и «Системе» не комментируют информацию.

В начале декабря стало известно, что Камиль Закиров, генеральный директор «Таргина», покинул пост на фоне пересмотра условий контрактов предприятия с «Башнефтью».

Как ранее сообщали источники «Интерфакса», «Таргин» вынуждена была снизить цены по контрактам с «Башнефтью» в среднем на 10-15% после встреч с представителями ее нового акционера - НК «Роснефть». Источники агентства также отмечали, что под угрозой непродления находятся контракты «Таргина» с «Башнефтью», которые заканчиваются в 2016 г.

Предприятия «Таргина» (в 2013 г. «Система» купила этот актив у «Башнефти») исторически были законтрактованы с башкирской нефтяной компанией и в настоящее время обеспечивают значительную часть сервисных работ «Башнефти».

Ранее президент «Роснефти» Игорь Сечин после встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым сообщал, что у «Башнефти» существует «большой потенциал для оптимизации структуры, и одним из направлений повышения эффективности могут стать нефтесервисные услуги».

Сечин также отмечал: «Скажем, есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти". При оценке этих активов в 8 млрд руб. они были выведены почему-то за 4 млрд руб. При этом в совете директоров были и представители Башкирии тоже. А в дальнейшем этот же подрядчик получил выручку в 53 млрд руб. и действующий контракт на 28 млрд руб.».

За сумму, названную Сечиным, - 4 млрд руб. (точнее, 4,1 млрд) - в октябре 2013 г. «Башнефть» продала сервисные активы АФК «Система». Впоследствии они стали холдингом «Таргин».

После заявления Сечина АФК «Система» распространила комментарий, в котором говорилось, что «сделка по приобретению сервисных активов у "Башнефти", для которой они были непрофильными, была проведена по рыночной цене, определенной независимым оценщиком с соблюдением всех корпоративных процедур и одобрением исключительно независимыми директорами».