«Транснефть»: Добыча нефти в России в апреле сократится уже на 300 000 баррелей

Добыча нефти в России в апреле сократится уже на 300 000 баррелей. Об этом сообщил журналистам президент «Транснефти» Николай Токарев по итогам совещания в Минэнерго по сокращению добычи нефти.

«По марту в районе 200 000 баррелей, в апреле уже 300, динамика будет постепенной», - сказал он.

Организация стран - экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 000 баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

В официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК - 558 000 баррелей нефти в сутки.

Российский министр энергетики Александр Новак сообщил 10 декабря журналистам, что Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 000 баррелей.