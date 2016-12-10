ОПЕК и 11 стран вне картеля подписали соглашение о сокращении добычи

К соглашению ОПЕК о сокращении добычи нефти присоединились 11 стран, не входящих в картель. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи, которая состоялась сегодня в Вене.

«Впервые такое количество стран принимает участие в совместных действиях. Напомню, это все страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в ОПЕК», – сказал Новак. Он отметил, что соглашение по сокращению добычи нефти не закрытое, к нему могут присоединиться другие страны.

Большинство стран будут сокращать добычу нефти с уровня октября. Страны ОПЕК подтвердили сокращение на 1,2 млн баррелей в сутки, страны вне картеля согласовали сокращение на 558 000 баррелей в сутки.