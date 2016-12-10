Страны, не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи на 558 000 баррелей

Министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби сообщил, что страны, не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи на 558 000 баррелей в сутки. Он уточнил, что сокращение рассчитывается с октября.

Больше всех сократит Россия. Ранее министр энергетики Александр Новак сообщал о 300 000 баррелей в сутки. На втором месте – Мексика, которая, как сообщает Bloomberg, планирует сократить добычу на 100 000 баррелей. Оман сократит добычу нефти на 40 000 баррелей в сутки, Азербайджан – на 35 000 баррелей в сутки.

Напомним, сегодня в Вене проходит встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК, на которой обсуждаются детали сделки по сокращению добычи. Ранее сообщалось, что страны не-ОПЕК готовы сократить 600 000 баррелей.