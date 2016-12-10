ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о контроле за сокращением добычи

ОПЕК и нефтедобывающие страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти. Основные договоренности были достигнуты еще на утреннем совещании в Вене, позже министры 25 стран собрались, чтобы обсудить детали сделки. Ожидается, что по итогам будет подписано соглашение.

Основным вопросом, который обсуждался сегодня, был контроль за выполнением договоренностей. Страны решили создать комитет по мониторингу за условиями выполнения сделки по сокращению добычи нефти, передает Bloomberg со ссылкой на делегата. От ОПЕК в него войдут Алжир, Кувейт и Венесуэла, от стран вне картеля – Россия и Оман.

Напомним, страны ОПЕК ранее договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в день с 1 января 2017 г. Картель ожидал, что другие страны сократят добычу на 600 000 баррелей в день. Россия обещала взять на себя половину. Еще перед встречей Новак подтвердил готовность России сократить добычу на 300 000 баррелей в сутки.

О снижении добычи с нефтяными компаниями говорил президент России Владимир Путин. Все пропорционально снизят добычу, объяснял ранее Новак. Но специального постановления не будет, уточнил в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович: «У нас же нет какого-то международного договора, который давал бы такие возможности».

Сегодня нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, согласились сократить добычу нефти более чем на 600 000 баррелей в сутки, передает Bloomberg. По данным «Интерфакса», речь идет о 635 000 баррелей в сутки, но окончательных цифр нет. Казахстан, ранее говоривший о заморозке своей добычи нефти на уровне ноября, присоединится к сокращению.

Министр энергетики России Александр Новак отметил во вступительном слове на совещании, что нельзя сейчас упускать шанс найти точку балансировки рынка нефти и договориться. «Без согласованных действий участников рынка разбалансировка рынка была бы возможна лишь в отдаленном будущем. Сейчас для стран-производителей открылась уникальная возможность найти рынку точку баланса и упускать этот шанс нельзя», – заявил Новак (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что «незаключение соглашения в Катаре преподнесло нам серьезный урок».

Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада предложил нефтедобывающим странам создать институт по взаимодействию на рынке нефти. «Мы также убеждены, что крайне важно институализировать рабочую основу взаимодействия между странами ОПЕК и вне ОПЕК для того, чтобы усовершенствовать механизм принятия решений», – считает министр (цитата по ТАСС).