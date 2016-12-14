Итальянская Codest построит "Газпрому" в Подмосковье производство спутников за 12 млрд рублей

Итальянская строительная компания Codest International S.r.l (входит в группу de Eccher) построит «Газпрому» в подмосковном Щелкове сборочное производство космических аппаратов на условиях «под ключ», сообщила российская компания.

Заказчиком стройки является ОАО «Газпром космические системы», застройщиком - спецкомпания ООО «Газпром СПКА».

При стартовой цене в 12,667 млрд руб. Codest попросил за свои услуги 11,948 млрд руб. (с НДС). За лот также боролись ОАО «Атомэнергомонтаж» и ПАО «Газпром автоматизация».

«Создание современного сборочного производства космических аппаратов на базе передовых технологий сборки, интеграции и испытаний позволит в будущем гарантированно восполнять орбитальные группировки систем связи и дистанционного зондирования Земли конкурентоспособными спутниками российской разработки», - говорится в комментарии на сайте ООО «Газпром инвестпроект». Мощность предприятия составит четыре спутника в год.

Этот тендер продолжался с мая 2016 г.