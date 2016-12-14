«Сибур» подтвердил продажу 10% Фонду «Шелкового пути»

Подписаны окончательные соглашение по покупке 10% «Сибура» китайским инвестфондом «Шелкового пути» (Silk Road Fund), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской нефтехимической компании. В церемонии подписания документов участвовали председатель совета директоров «Сибура» и основной акционер компании Леонид Михельсон, председатель правления компании Дмитрий Конов и президент Фонда «Шелкового пути» Ван Яньчжи. Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в китайской делегации сообщал, что в Пекине достигнута окончательная договоренность о продаже 10% акций «Сибура» Фонду «Шелкового пути» и China Development Bank.

«Появление столь крупной финансовой организации, как Фонд "Шелкового пути", в составе акционеров "Сибура" подтверждает инвестиционную привлекательность компании и укрепляет ее позиции на международном рынке. Мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию экономических связей между Россией и Китаем», - заявил Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.

Фонд «Шелкового пути» является финансовым инвестором и сможет номинировать своего представителя в состав совета директоров «Сибура». Сделка будет закрыта после одобрения соответствующих российских регулирующих органов, отмечается в сообщении компании.

Ранее о возможности такой сделки говорил основной акционер компании Леонид Михельсон, о подписании рамочного соглашения сообщалось в начале ноября 2016 г. Тогда же представитель Volga Group, которая управляет активами Геннадия Тимченко, Антон Куревин говорил, что Тимченко не будет продавать свои акции в рамках этого соглашения.

«Сибур» - крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания.

На начало ноября Михельсону принадлежало около 43% акций «Сибура», члену совета директоров Кириллу Шамалову - 20,9%, Тимченко - 14,2%, китайской Sinopec - 10%, Дмитрию Конову и бывшему руководителю компании (сейчас гендиректор «Газпром нефти») Александру Дюкову - примерно по 4%.

Sinopec в сентябре 2015 г. договорилась о вхождении в капитал «Сибура» в качестве стратегического инвестора. В декабре 2015 г. правительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций одобрила ходатайство Sinopec о покупке до 20% акций «Сибура». Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев тогда сообщал, что за 10% акций Sinopec заплатит $1,338 млрд. На вопрос, будет ли сумма сделки с Фондом «Шелкового пути» соответствовать сумме сделки с Sinopec, Михельсон отвечал журналистам, что они правильно рассуждают, напоминает ТАСС.

В марте 2016 г. Фонд «Шелкового пути» приобрел 9,9% «Ямал СПГ».