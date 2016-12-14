Министр сельского хозяйства предложил разрешить показывать рекламу вина по телевизору

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил Госдуме разрешить рекламировать российское вино в вечернем телеэфире для популяризации продукта. «Я буду говорить и вас призываю к дискуссии - с десяти вечера разрешить рекламу вина, винных продуктов отечественного производства для популяризации», - цитирует его ТАСС. Он заверил, что популяризация вина положительно скажется на сокращении потребления крепких алкогольных напитков.

Также ради поддержки отечественных производителей он предложил повысить ставки на импорт виноматериалов или вовсе запретить их ввоз в страну. «За счет акциза или запрета через пять-семь лет, принимаем решение, что ставки будут повышаться на импортные виноматериалы, даем сигнал отечественным производителям», - сказал министр.