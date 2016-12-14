Минфин предложил брать акциз с парфюмерного спирта, если он не пошел в производство

Минфин предлагает взимать акциз со спирта, закупленного для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, по ставке от 100 до 400 руб. за литр, если закупившая его организация не сможет подтвердить целевое использование спирта.

«От 100 до 400 руб. за литр. И будет приниматься вычет, если целевое использование спирта на производство бытовой химии [подтверждено]», - сообщил директор департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексей Сазанов журналистам, отвечая на вопрос о возможной ставке акциза. В настоящее время для такого спирта действует нулевая ставка акциза.

Замминистра финансов Илья Трунин пояснил, что методология Минфина в этом случае будет аналогична налогообложению акцизами средних дистиллятов, авиационного топлива, судового маловязкого топлива. «Ставка будет нулевая при условии подтверждения целевого использования спирта. А если целевое использование спирта не подтвердится, то будет применяться акциз, например, 400 руб.», - сказал он журналистам. Акциз будет в таком случае взиматься на сумму приобретенного спирта, использование которого не подтверждено.

«Ровно то же самое, как на прямогонный бензин, который используется в нефтехимии. Если он используется в нефтехимии, то на него акциз возмещается. А если такого подтверждения нет, то используется полная ставка. Это позволит на первом этапе предотвратить существующую ситуацию, когда спирт отгружается якобы на производство парфюмерии, парфюмерия отражается в учете. И мы подозреваем, что реально спирта безакцизного уходит на производство парфюмерии гораздо меньше, чем его декларируется на эти цели», - отметил он.

13 декабря Минфин сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего установление акциза на этиловый спирт, приобретаемый организациями для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, с последующим предоставлением права на налоговый вычет при условии подтверждения факта использования спирта в целях производства.