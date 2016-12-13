Минфин предложил ввести акциз на лекарственные настойки

Минфин предлагает взимать акцизы со спирта, который используется для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

Уведомление о разработке соответствующих поправок в главу 22 второй части Налогового кодекса России размещено во вторник на едином портале раскрытия информации.

Это предложение направлено на усиление контроля за этиловым спиртом, который используется при изготовлении этой продукции. Предполагается, что производителям будет предоставлено право налогового вычета при условии подтверждения факта использования спирта для этой продукции.

В понедельник агентство РБК сообщало, что с инициативой введения акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию обратился в Минфин вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок. О своем обращении, по данным РБК, Хлопонин доложил премьеру Дмитрию Медведеву, однако представитель вице-премьера не стал подтверждать подлинность документа и комментировать его содержание.

В настоящий момент акциз на крепкий алкоголь составляет 500 руб. за 1 л чистого спирта.