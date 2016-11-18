Закон о повышении акцизов на алкоголь, табак и дизель прошел третье чтение

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, по которым будет расширен список подакцизных товаров и изменены ставки акцизов на отдельные виды товаров в 2017-2019 гг. Это сообщает ТАСС. Будут повышены ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Акцизы вводятся в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака.

Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров.

Ставка акциза на игристые вина из иностранного сырья увеличится на 10 руб. до 36 руб. за 1 л, на игристые из российского винограда - на 1 руб. до 14 руб. за 1 л.

Акциз на вина из российского сырья останется неизменным - 5 руб. за 1 л, а ставка акциза на вина иностранного производства вырастет с 9 до 18 руб. за 1 л.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху вырастут на 11 руб. (с 9 до 21 руб. за 1 л) на весь период 2017-2019 гг., а также на пиво с содержанием спирта от 0,5 до 8,6% и на пиво с долей спирта свыше 8,6% - ставка акциза на обе категории вырастет на 1 руб. (с 20 до 21 руб. за 1 л и с 37 до 39 руб. за 1 л соответственно).

Акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) вырастут с 500 до 523 руб. за 1 л и на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) с 400 до 418 руб.

Ставки акцизов на сигареты составят 1562 руб. за 1000 шт. + 14,5% расчетной стоимости в 2017 г. В 2018 г. они повысятся до 1718 руб. за 1000 шт. + 14,5% расчетной стоимости и в 2019 г. - до 1890 руб. за 1000 шт. + 14,5% расчетной стоимости. Также вырастут ставки на все виды табака - до 2520 руб. в 2017 г., 2772 руб. в 2018 г. и 3050 руб. в 2019 г.

С 1 января 2017 г. расширится список подакцизных товаров: облагаться акцизом будут электронные сигареты - как само устройство (со ставкой 40 руб. за штуку в 2017 г.), так и жидкость для электронных систем доставки никотина (10 руб. за 1 мл в 2017 г.). Нагреваемый табак также станет подакцизным товаром; ставка составит 4800 руб. за 1 кг в 2017 г., 5280 руб. за 1 кг в 2018 г. и 5808 руб. за 1 кг в 2019 г.

Ставка акциза на автомобильный бензин 5-го класса вырастет с нынешних 10 130 руб. за тонну до 10 535 руб. за тонну в 2018 г. и до 10 957 руб. в 2019 г.

На дизельное топливо законопроект устанавливает ставку 6800 руб. в 2017 г., 7072 руб. в 2018 г. и 7335 руб. в 2019 г. Сейчас ставка акциза на дизельное топливо составляет 5293 руб. за тонну. Повышение также коснется ставки акциза на средние дистилляты - с действующей ставки в 5293 руб. за тонну до 7800 руб. в 2017 г., 8112 руб. в 2018 г. и 8436 руб. в 2019 г.