ФАС получила от «Шелкового пути» ходатайство на покупку 10% «Сибура»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство дочерней компании китайского фонда «Шелковый путь» (SRF) на покупку 10% акций «Сибура», сообщили в ведомстве. Ходатайство поступило 14 декабря.

В протоколе российско-китайской межправительственной комиссии, прошедшей в мае текущего года, отмечалось, что «в соответствии с обращением китайской стороны правительственной комиссией по иностранным инвестициям было одобрено приобретение до 20% "Сибура" и российская сторона будет приветствовать интерес китайских финансовых и стратегических инвесторов, таких как фонд "Шелковый путь", CDB Capital, Sinopec, к приобретению дополнительных 10% акций "Сибура".

Сейчас Леонид Михельсон владеет примерно 43% акций «Сибура», член совета директоров Кирилл Шамалов – 20,9%, бизнесмен Тимченко – 14,2%, китайская Sinopec – 10%, у Дмитрия Конова и экс-главы компании (сейчас - гендиректор «Газпром нефти») Александра Дюкова примерно по 4%. Всего у бывшего и нынешнего топ-менеджмента около 11% «Сибура».