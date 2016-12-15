Минэкономразвития предложило снять ограничения с розничной продажи спиртного

Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения ее на розничную продажу, которые вводились с 2012 г. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень институциональных мер поддержки экономики в 2017 г. Ведомство таким образом рассчитывает сократить нелегальный рынок спиртного и понизить избыточную административную нагрузку на отрасль, которая мешает конкуренции. Помощник министра экономики Елена Лашкина объяснила, что пересмотр акцизной политики и отмена избыточных и малоэффективных ограничений продажи спиртного остаются наиболее актуальными вопросами, их планируется обсудить с другими министерствами, ведомствами и участниками рынка.

Акцизы на алкоголь предлагалось снизить в 2017 г. с 500 до 360 руб. за литр чистого спирта, а минимальную стоимость полулитра водки — со 190 до 136 руб., пишет газета.

Минфин эти предложения не поддерживает, говорится в перечне мер поддержки экономики. Для контроля за нелегальным оборотом алкоголя внедрен ЕГАИС, напоминает ведомство. Снижение акцизов на крепкий алкоголь может привести к потерям доходов бюджетов, снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения, считают в министерстве.