Спиртное будут продавать по водительскому удостоверению – «Коммерсантъ»

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, расширяющий перечень документов, по которым можно будет приобрести спиртное в магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министерства одному из ретейлеров от 22 ноября.

Сейчас чтобы избежать штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетним (30 000 – 50 000 руб. для физических лиц , 100 000 - 200 000 руб. для должностных и 300 000 - 500 000 руб. для юридических), продавцы вынуждены сверяться с документами. Это могут быть паспорта (гражданина России, заграничный, дипломатический или служебный, моряка или иностранного гражданина), временное удостоверение личности, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, а так же удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

Подготовленный Минпромторгом проект допускает продажу алкоголя по водительским правам. Этот документ уже легализован при продаже сигарет, но в случае с алкоголем сделать это только предполагается. Соответствующее постановление может начать действовать с 31 марта 2017 г. Подготовку изменений подтвердили представители двух розничных сетей и глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

Ритейлеры довольны новацией.Сейчас отказывать в продаже алкоголя приходится примерно 1% покупателей, поскольку далеко не все ходят в магазины с паспортом.