Metro Group объявила о разделении бизнеса на две компании

Немецкая Metro AG объявила о разделении бизнеса - сеть центров мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry и продовольственные гипермаркеты Real объединятся в компании под брендом Metro, магазины бытовой техники и электроники Media Markt и Saturn - в компании Ceconomy.

У обоих подразделений сильные позиции в своих секторах, как отдельные компании они продолжат удерживать курс на устойчивый рост, заявил глава Metro AG Олаф Кох на capital markets day в четверг.

После разделения обе компании получат листинг на бирже (акции Metro AG торгуются на Франкфуртской фондовой бирже). Каждый акционер Metro AG получит по акции новой Metro и Сeconomy в пропорции 1:1.

Акционеры Metro AG планируют рассмотреть разделение бизнеса на годовом собрании 6 февраля. Предполагается, что сам процесс разделения завершится в середине 2017 г.

Выручка сети Media Markt и Saturn (будущей Ceconomy) в 2015-2016 финансовом году (завершился в сентябре) составила 22 млрд евро, EBITDA - 700 млн евро. Магазины работают в 15 странах. Выручка сети Metro Cash & Carry и Real - 37 млрд евро, EBITDA - 1,8 млрд евро, магазины представлены в 25 странах.