Бортпроводники British Airways могут устроить забастовку в Хитроу накануне Рождества

После 21 декабря около 2000 бортпроводников British Airways могут объявить забастовку из-за недовольства оплатой труда, объявил профсоюз Unite, который объединяет около 15% всех бортпроводников этой авиакомпании. Как сообщает ВВС, акцию протеста планируют провести в аэропорту Хитроу. Затронет ли она интересы пассажиров, которые запланировали полеты перед Рождеством, в профсоюзе пока сказать не могут.

В British Airways заявили, что профсоюз создает для пассажиров ситуацию неопределенности. Unite призвал топ-менеджмент авиакомпании продолжить переговоры.

Спор профсоюза с менеджментом связан с зарплатами 4000 бортпроводников, которые приходили работать в British Airways c 2010 г. и заключали контракты по определенной схеме. 2500 из них являются членами профсоюза Unite.

В компании им обещали выплаты от 21 000 до 25 000 фунтов, тогда как в реальности стартовая зарплата начинается от 12 000 фунтов плюс летная надбавка по три фунта за час полета. Бортпроводники считают, что им платят слишком мало. Когда компания предложила увеличить их зарплаты на 2%, профсоюз отказался.