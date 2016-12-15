Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 74% акций футбольного клуба «Динамо»

Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 74% акций московского футбольного клуба «Динамо», передает «Интерфакс».

Покупателем выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Условия сделки не раскрываются. В банке отметили, что рыночную стоимость акций клуба определила «Российская оценка».

2 декабря «Ведомости» со ссылкой на председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского писали, что сумма сделки будет символической - 1 руб. Одним из условий сделки станет выкуп банковской группой ВТБ доли ВФСО в проекте «ВТБ арена парк» для погашения долгов клуба. «Динамо» задолжало банку более 5 млрд руб., а общие долги клуба оцениваются приблизительно в 11 млрд руб.