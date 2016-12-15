Рост промышленного производства в России в ноябре стал максимальным за два года

Промышленное производство в России в ноябре 2016 г. выросло на 2,7% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. после снижения на 0,2% в октябре, падения на 0,8% в сентябре и роста на 0,7% в августе, сообщил в четверг Росстат.

Данные по промышленности оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце ноября, предусматривал рост промпроизводства за месяц на 0,6%.

В июле было снижение промышленности на 0,3%, в июне - рост на 1,7%, в мае - рост на 0,7%, в апреле - рост на 0,5%, в марте - снижение на 0,5%, в феврале - рост на 1% (за счет високосного дня). В целом за январь - ноябрь 2016 г. промпроизводство выросло на 0,8%, что значительно лучше прогноза Минэкономразвития на 2016 г. (рост на 0,4%).

С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в ноябре, по оценке Росстата, выросла на 0,5% после подъема по уточненной оценке на 0,6% в октябре.