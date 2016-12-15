Иск о банкротстве «Юлмарта» отложен

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на сегодняшнем заседании отложил на 19 января 2017 г. заседание по делу о банкротстве НАО «Юлмарт», которое инициировал Олег Морозов. Иск Морозова связан с требованиями по займу, который он в феврале этого год приобрел у Дмитрия Костыгина (вместе с Августом Мейером владеет 61% «Юлмарта»). Юрист «Юлмарта» попросил судью отложить рассмотрение дела в связи с переговорами, которые стороны ведут о реструктуризации кредитных обязательств и досрочном погашении. В ходе заседания ПАО «Сбербанк» подал ходатайство с просьбой приостановить процесс банкротства «Юлмарта» до вынесения решения по делу, которое рассматривает Смольнинский районный суд. Банк оспаривает договор цессии между Костыгиным и Морозовым. Смольнинский суд наложил обеспечительные меры и запретил Морозову осуществлять право требования, следует из заявления Сбербанка. Арбитражный суд оставил ходатайство Сбербанка без рассмотрения.