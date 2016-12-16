«Роснефть» и японские компании договорились о газохимическом комплексе

«Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с японскими компаниями Marubeni Corporation и Mitsubishi Heavy Industries по разработке технико-экономического обоснования проекта строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке.

Соглашение подписано в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию.

В сообщении «Роснефти» отмечается, что в соответствии с условиями подписанного документа «Роснефть» совместно с японскими партнерами проведет ТЭО газохимического комплекса мирового класса с использованием передовых японских технологий.

«Новый комплекс будет располагаться на Дальнем Востоке России. Локация строительства будет определена по итогам совместного исследования. Разработка ТЭО проекта будет осуществлена в развитие соглашений, подписанных между "Роснефтью" и Marubeni в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2016 г.», - отмечается в пресс-релизе.

Ожидается, что проект получит финансовую поддержку министерства экономики, торговли и промышленности Японии.