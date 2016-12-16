Сечин доложил Путину о перечислении в бюджет средств от приватизации «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину, что в бюджет перечислены все средства от приватизации 19,5% акций компании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сечин доложил Путину о том, что все средства перечислены из "Роснефтегаза" в бюджет», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Роснефтегаз» ранее в пятницу сообщил, что получил все деньги за продажу 19,5% акций «Роснефти» и готовится перечислить их в бюджет. «Государственный бюджет получит 710,8 млрд руб. по итогам приватизации 19,5%-ной доли в ПАО "НК "Роснефть". Общий объем поступлений в федеральный бюджет в результате реализации интегральной сделки по приватизации пакетов акций ПАО АНК "Башнефть" и ПАО "НК "Роснефть" составит 1 трлн 040,4 млрд руб.», - сообщила компания.

И Путин, и Сечин находятся в Токио. Сегодня в присутствии президента России Сечин подписал соглашение об условиях сотрудничества по совместной разведке, разработке и добыче углеводородов на лицензионном участке в шельфовой зоне России с компаниями Marubeni, Inpex и Japan Oil.