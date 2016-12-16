«Роснефтегаз» получил деньги от продажи 19,5% «Роснефти»

«Роснефтегаз» получил все деньги за продажу 19,5% акций «Роснефти» и готовится перечислить их в бюджет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление госкомпании. Деньги в бюджет должны поступить 15–20 декабря, говорил ранее представитель Минфина.

«Роснефтегаз» полностью получил денежные средства, соответствующие стоимости данного пакета в размере 2066,7 млн акций. Все денежные средства от продажи аккумулированы на счетах «Роснефтегаза». Идет подготовка к переводу средств в государственный бюджет Российской Федерации по графику, согласованному Министерством финансов РФ, с учетом поручений президента России и правительства РФ об избежании волатильности на валютном рынке страны», - говорится в сообщении.

«Таким образом государственный бюджет получит 710,8 млрд руб. по итогам приватизации 19,5%-ной доли в ПАО "НК "Роснефть". Общий объем поступлений в федеральный бюджет в результате реализации интегральной сделки по приватизации пакетов акций ПАО АНК "Башнефть" и ПАО "НК "Роснефть" составит 1 трлн 040,4 млрд руб.», - сообщает «Роснефтегаз».

«Хороша ложка к обеду. Сила предложения Glencore и катарского фонда заключалась в том, что они готовы были быстро заплатить», – заявил 15 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя приватизацию «Роснефти». Относительно разницы в 18 млрд руб., которые, по мнению журналистов, Россия недополучила, Медведев сослался на изменения рынка, которые привели к переоценке ситуации и дисконту. «Мы не можем продиктовать цену на конкретный день. Поэтому, когда мы принимали первое постановление правительства, были одни параметры рынка, когда мы принимали уже второе постановление, рынок уже немножко изменился», – посетовал Медведев. Однако в итоге Россия ничего не потеряла: бюджет получит дополнительные дивиденды от «Роснефтегаза», отметил премьер.

Отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что все средства от продажи госпакета акций «Роснефти» поступят в бюджет через «Роснефтегаз», Медведев заверил, что «уже издана директива, и она на все 100% будет исполнена». «Все, что я им [«Роснефтегазу»] говорю, они все делают на 100%. Им даешь указания – они все делают. Куда они могут деться, если они 100%-ная российская компания, принадлежащая российскому государству», – подчеркнул премьер. «Никаких сомнений нет – все до копейки поступит в бюджет, здесь даже и обсуждать нечего», – пообещал Медведев.

«Роснефтегазу» не удалось продать 19,5% «Роснефти» минимум за 710,8 млрд руб. в соответствии с директивой правительства. Этот пакет получит консорциум Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore, цена сделки – 10,2 млрд евро, или 692,4 млрд руб. Бюджет тем не менее получит оговоренные 710,8 млрд руб.: «Роснефтегаз» выплатит в бюджет специальный дивиденд в 300 млн евро (18,4 млрд руб.), эти деньги он, в свою очередь, получит в виде дополнительных дивидендов от «Роснефти».