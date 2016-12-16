«Новатэк» подписал соглашения с японскими компаниями о проекте «Арктик СПГ – 2»

Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что его компания подписала ряд соглашений с японскими Mitsui & Co., Mitsubishi Corp. и Marubeni Corp. относительно проекта «Арктик СПГ - 2».

По словам Михельсона, соглашения сосредоточены на потенциальной добыче газа, сжижении газа и транспортировке СПГ.

«Новатэк», второй по величине российский производитель газа, заинтересован в торговле СПГ с тремя японскими торговыми компаниями, сказал он.