Госдума приняла в первом чтении законопроект о платном въезде в центр города

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «Об организации дорожного движения...», который в числе прочего позволяет региональным и муниципальным властям вводить в регионе платный въезд и устанавливать платные парковки во дворах жилых домов.

Проект закона предусматривает, что власти, вводя запрет, должны «осуществить компенсационные мероприятия»: организовать альтернативный проезд либо повысить качество работы маршрутных перевозок, организовывать парковки, развивать инфраструктуру для движения велосипедов.

Против законопроекта выступили в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Заместитель министра транспорта России Сергей Аристов, представляя законопроект, отметил, что при его разработке учитывался опыт городов в других странах.