«Первый канал» отказался от показа матчей Кубка «Первого канала» по хоккею

«Первый канал» решил отменить прямые трансляции матчей Кубка «Первого канала» по хоккею из-за утраты интереса аудитории к спортивным программам. Телеканал передает «Матч ТВ» бесплатно права на показ игр в прямом эфире.

«Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка "Первого канала" по хоккею. К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова в пятницу.

Кубок «Первого канала» - российский этап проходящего ежегодно Еврохоккейтура.

Она отметила, что, по данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%, что значительно меньше, чем обычная доля «Первого канала» в это время (19.00-21.00).

«Первый канал» не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может позволить себе невыполнение коммерческих обязательств», - пояснила Крымова.

Она уточнила, что в интересах телезрителей-болельщиков канал передает «Матч TV» бесплатно права на прямые трансляции.

«Сегодня в 19.00 "Матч TV" покажет прямой эфир матча Россия - Чехия (с третьего тайма), завтра в 12.00 - игру между Финляндией и Швецией, в воскресенье - матч Швеция - Чехия в 13.00 и матч Россия - Финляндия в 17.00», - рассказала Крымова.