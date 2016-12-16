ЦБ не имеет вопросов к «Роснефти» по бондам на 600 млрд рублей

«Роснефть» предупреждала Центральный Банк России о размещении облигаций на 600 млрд руб., у ЦБ нет вопросов к «Роснефти» по этому поводу, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Роснефть» заранее предупреждала о своих планах, в том числе и о размещении облигаций на российском рынке», - сказала Набиуллина.

«Наверное, многие вспоминают и делают сравнение с декабрем 2014 г. Мне кажется, компания тоже извлекала уроки из этого опыта. У нас никаких вопросов к этим сделкам нет», - отметила она.

«Мы действительно ведем консультации с "Роснефтью" для того, чтобы конвертация не оказывала влияния на валютный рынок с точки зрения краткосрочных колебаний», - добавила Набиуллина.