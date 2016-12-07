«Роснефть» разместила бонды на 600 млрд рублей

«Роснефть» полностью разместила биржевые облигации объемом 600 млрд руб., говорится в сообщении компании. «Роснефть» провела сбор заявок на бонды на 600 млрд руб. 5 декабря с 17.00 мск до 17.30 мск. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 10,10% годовых. Ставка 2-20-го купонов равна значению ключевой ставки ЦБ + 0,1%. По выпуску предусмотрела 5-летняя оферта. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.

«Средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров», - пояснили в компании 5 декабря.

Вместе с тем в декабре покупатель 19,5%-ного пакета акций «Роснефти», принадлежащих «Роснефтегазу», должен перечислить деньги за актив, а основным претендентом на приобретение этих акций считается сама нефтяная компания.

Организатором размещения выступил «ВТБ капитал», андеррайтером - ВБРР. В настоящее время в обращении также находятся семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд руб.