Тиллерсон входил в руководство компании-оператора проекта «Сахалин-1»

Кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, ушедший в отставку с поста гендиректора ExxonMobil Рекс Тиллерсон был председателем совета директоров компании Exxon Neftegas Limited, являющейся оператором проекта «Сахалин-1».

Как сообщает The Centre for Public Integrity со ссылкой на документы из «багамского досье», полученные Süddeutsche Zeitung, Тиллерсон был проработал на этой должности с 1998 г. по 2001 г. Компания была зарегистрирована в оффшоре на Багамских островах. Представитель Exxon Скотт Силвестри пояснял, что регистрация на Багамах не уменьшает налоговые выплаты компании в странах, где она генерирует свои доходы.

Exxon Neftegas Limited является оператором нефтегазового проекта «Сахалин-1» на северо-восточном шельфе острова Сахалин. По 30% в нем принадлежит Exxon Mobil и Sodeco и по 20% - «Роснефти» и ONGC. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, Тиллерсона и президента «Роснефти» Игоря Сечина связывают не только деловые, но и дружеские отношения.

Для утверждения кандидатуры Тиллерсона госсекретарем США необходимо одобрение сената.