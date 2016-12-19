СКР подозревает руководство «Яшмы» в уклонении от налогов на 7 млрд рублей

Руководство группы «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млрд руб., сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в период 2011–2012 гг. лица из числа руководства ОАО «ТПК "Яшма» с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. Создав фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость.

В рамках уголовного дела проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и техническое оборудование. Кроме того, следователями будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

В сообщении СКР отмечается, что выявить нарушения удалось благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве, сотрудников ФНС России и столичного УЭБ и ПК ГУ МВД России.