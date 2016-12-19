Приватизацию РЖД будут только обсуждать в 2017 году – Белозеров

РЖД, скорее всего, не будет приватизирована в 2017 г., считает президент РЖД Олег Белозеров. «Мы по-прежнему стоим в приватизации, но я думаю, что 2017 год будет годом обсуждения, как подходить к приватизации [РЖД]. Пока не все предпосылки еще созданы, которые мы изначально обсуждали», - сказал он. По его словам, еще неясен прейскурант и механизмы инвестирования государства в РЖД.

Белозеров считает предпочтительной приватизацию РЖД портфельными инвесторами. «Вопрос инвестиций в уставный капитал порождает некоторые особенности, поскольку это может привести к размытию доли потенциальных инвесторов. Там вопрос в том, какие инвесторы должны быть - стратегические или портфельные. Я считаю, что сначала нужно разобраться, что мы хотим приватизировать и какую цель достичь. Пока мне кажется, что инвесторы, наверное, должны быть портфельными, но пока не уверен», - сказал он.

Ранее президент РЖД говорил, что в случае принятия решения о приватизации компании целесообразно продавать не более 5% акций. В начале 2016 г. он заявлял, что РЖД будут прорабатывать вопрос о приватизации в течение года.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев говорил, что его ведомство одобрит приватизацию пакета акций РЖД в 5-10%.

В апреле 2015 г. Ольга Дергунова, возглавлявшая тогда Росимущество, утверждала, что приватизация 5% акций РЖД возможна в перспективе 3-5 лет. Она отмечала, что эти планы могут быть реализованы благодаря возобновлению работы накопительного компонента пенсионных сбережений, т. е. пенсионные фонды смогут выступать приобретателями акций инфраструктурных компаний.

Законопроект, предусматривающий приватизацию 5% акций РЖД, правительство внесло в Госдуму 1 октября 2013 г. В ноябре 2013 г. комитет Госдумы по вопросам собственности принял решение отложить рассмотрение законопроекта до момента реализации правительством комплекса мероприятий по повышению капитализации компании, в том числе определения механизмов государственных инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры.