Козак: Крым отстал от Сочи на 10 лет по инфраструктуре туризма

Туристическая инфраструктура Крыма по развитию примерно на 10 лет отстает от уровня ее развития в Сочи, сообщил сегодня в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, несмотря на недостаточность развития туристической инфраструктуры турпоток в Крым растет: по данным на 1 декабря 2016 г. полуостров посетили 5,5 млн туристов, что на 21% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Что касается Крыма, к сожалению, мы находимся, если по отношению к Сочи - это 2007 г. Необходимо все то же самое сделать, только теперь на большей территории в гораздо большем объеме, потому что уровень инфраструктуры и общественной, и частной туристической, конечно, заслуживает быть гораздо лучше», - сказал Козак.

Козак отметил, что вся туристическая инфраструктура - как для летнего, так и зимнего отдыха - была создана в 2014 г., «и окончание этой работы совпало с взрывным ростом внутреннего и въездного туризма». В результате сейчас заполнены все гостиницы и в горном, и в прибрежном кластере Сочи.

Вице-премьер высказался за привлечение частных инвестиций для развития сети ресторанов, кафе, создания в Сочи концертных залов.