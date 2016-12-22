«Лукойл» может получить участок на балтийском шельфе – «Коммерсантъ»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов обратился в Минприроды с просьбой провести в 2017 г. аукцион на право пользования федеральным участком «Надежда» на шельфе Балтийского моря, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее письмо было направлено в декабре. В министерстве получение письма подтвердили и заявили о намерении включить участок в план лицензирования на 2017 г. после необходимых согласований.

Алекперов обещает освоить участок «в кратчайшие сроки» и с «максимальной эффективностью». Участники аукциона, по его мнению, обязаны иметь регистрацию в Калининградской области и опыт разработки месторождений в регионе. По сути, этим требованиям соответствует только «Лукойл».

«Лукойл» с 2004 г. ведет добычу на Кравцовском месторождении на шельфе Балтики. Его запасы оцениваются в 21,5 млн т, а добыча в 2015 г. составила 394 000 т. Также компания открыла здесь четыре небольших месторождения. Предварительный анализ геологических данных дает компании «основания предполагать» открытие новых месторождений рядом с «Надеждой».

С 2008 г. на российском шельфе могут работать только госкомпании – «Роснефть» и «Газпром». Но «Лукойл» смог добиться принятия поправок, которые позволили ему остаться на Балтике. В случае с «Надеждой» Алекперов рассчитывает на получение участка по решению правительства. Месторождение находится в границах 12-мильной зоны, т. е. формально не выходит на шельф. Ранее компания пыталась получить подобный участок в Хатангском заливе, но ей было разрешено работать только на сухопутной части.

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