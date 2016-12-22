Минэкономразвития не поддерживает введение акциза на спирт для парфюмерии и бытовой химии

В Министерстве экономического развития считают ненужным введение акциза на этиловый спирт, закупаемый для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Как сообщил «Интерфаксу» источник, информированный о позиции ведомства, там считают, что существующих инструментов достаточно для контроля над оборотом спирта.

Минфин 13 декабря сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего установление акциза на этиловый спирт, приобретаемый организациями для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, с последующим предоставлением права на налоговый вычет при условии подтверждения факта использования спирта для производства этой продукции. Замминистра финансов Илья Трунин ранее говорил, что контроль за оборотом спирта недостаточен и нужен такой акциз. «Мы сейчас видим, что спирт идет на косметическую продукцию, а потом исчезает. Может, он и вовсе туда не идет, там тоже контроль неполный, – объяснял он. – А если мы введем акциз и сделаем вычет, то хотя бы чтобы этот вычет получить, надо будет отчитаться, как сейчас по алкогольной продукции». Минфин предлагает взимать акциз на спирт, закупаемый для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, по ставке от 100 до 400 руб. за литр. Если закупившая его организация сможет подтвердить целевое использование спирта, ей будет предоставлен полный налоговый вычет по уплаченному ранее акцизу.

Организации, которые используют технологическое оборудование для производства спиртосодержащей продукции, в том числе парфюмерно-косметической, уже обязаны представлять в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информацию об объемах произведенной, закупаемой, используемой для собственных нужд, поставляемой, хранимой, перевозимой, использованной в качестве сырья продукции каждого вида и наименования, а также об объемах использования сырья для производства готовой продукции, напоминают в Минэкономики. То есть у контролирующих органов есть все необходимые инструменты для контроля над оборотом спирта, считают в ведомстве. Так что министерство не поддержало предложение Минфина.

После массового отравления в Иркутске метанолом, который оказался в спиртосодержащем средстве для ванны «Боярышник», президент Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2017 г. предложить переработать законодательство, чтобы изменить действующие акцизы на алкогольную продукцию и спиртосодержащие жидкости. Документ опубликован на сайте Кремля. О чем речь – о повышении или о снижении акцизов на два этих вида алкогольной продукции, – из сообщения непонятно. «Проработка всех этих модальностей как раз и поручается кабинету», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы «Ведомостей». Правительство рассматривает предложения профильных министерств об изменении ставки акциза на алкоголь, сказал представитель профильного вице-премьера Александра Хлопонина, но речи о снижении акциза пока не идет.