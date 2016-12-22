«Русснефть» хочет перенести выплаты по кредиту ВТБ на 3 года, ставка вырастет

«Русснефть» предлагает акционерам на внеочередном собрании 24 января одобрить перенос выплаты по кредиту ВТБ на $1,3 млрд на три года.

«Реструктуризация предполагает более комфортные для компании условия: перенос срока погашения на 2026 г. (предыдущий срок: 2023 г.) при незначительном изменении процентной ставки», - говорится в сообщении «Русснефти». По информации компании, при пролонгации ставка вырастет на 0,5 процентного пункта.

На внеочередное собрание также выносятся сделки поручительства по кредиту (перечень поручителей и объем гарантий остаются без изменений), их одобрение носит технический характер, отмечает "Русснефть".