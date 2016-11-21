«Русснефть» готовит «народное» IPO

«Мы оцениваем компанию в $4–5 млрд. После того как выйдем на рынок, получим реальные цифры ее стоимости», – говорил в июне в интервью РБК основной владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев. Но предложение для инвесторов оказалось скромнее ожиданий бизнесмена. 18 ноября «Русснефть» объявила ценовой диапазон предстоящего IPO на Московской бирже. Из него следует, что обыкновенные акции компании оценены в 144–176 млрд руб. По курсу ЦБ на пятницу это $2,2–2,7 млрд. Один из организаторов размещения – «ВТБ капитал» ранее оценивал компанию в 33,5–202,1 млрд руб.

В ходе IPO до 20% обыкновенных акций «Русснефти» (15% капитала) инвесторам предложит кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное – у Glencore. Выходит, Гуцериевы могут заработать 29–35 млрд руб., или $444–544 млн. Книга заявок закроется 24 ноября. После размещения под контролем семьи Гуцериевых останется не менее 47% обыкновенных акций, или 55% капитала. Почему основной акционер готов снизить долю в компании ниже контрольной, представитель «Русснефти» не сказал.

Пока сложно прогнозировать, вызовет ли предложение «Русснефти» ажиотажный спрос, говорят опрошенные «Ведомостями» управляющие. Скорее размещение будет «кулуарным», ориентированным на российских инвесторов и иностранцев, работающих здесь давно, считает один из собеседников. Можно ожидать участия в размещении и НПФ группы «Бин», полагает другой. Если к концу сбора заявок на участие в размещении будет понятно, что значительной переподписки книги нет, букраннеры – БКС и «Атон» – предложат бумаги своим клиентам – физическим лицам, рассказывает близкий к одному из участников размещения человек.

Но масштабной рекламной кампании не будет, уверяет он. Акции «Русснефти» будут предложены как институциональным, так и частным инвесторам, подтверждает заместитель гендиректора «Атона» Павел Соколов. Спрос со стороны физлиц он оценивать не стал. «Это будет ясно к моменту закрытия книги», – передал его слова представитель «Атона».

Предложения стать покупателями уже получили сотрудники подконтрольного Гуцериевым Бинбанка. В пятницу им были разосланы письма с предложением приобрести акции «Русснефти» на специальных условиях – с льготной брокерской комиссией, рассказали «Ведомостям» сотрудник банка и знакомый одного из менеджеров.

Участие физических лиц в IPO в развитых странах обычная практика. Но в России она пока складывалась не очень удачно, говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. «Народные» IPO проводили «Роснефть» и ВТБ. Но из-за падения котировок госбанку пришлось в 2012 г., спустя пять лет после сделки, выкупать свои акции у населения обратно.

А банки-организаторы не получили опцион на покупку акций «Русснефти», сообщила компания. При размещении на зарубежных площадках банки получают опцион greenshoe на выкуп до 15% от количества размещенных акций в течение месяца по цене сделки. Но на Московской бирже такая практика не распространена, говорят один из организаторов и близкий к одному из участников размещения человек.

В пятницу топ-менеджеры «Русснефти» рассказали инвесторам о стратегии развития. К 2025 г. компания намерена нарастить добычу с нынешних 7,9 млн до 11 млн т в год благодаря разработке ачимовских отложений Тагринского месторождения и Средне-Шапшинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, а также приобретению расположенных в Оренбургской области добывающих активов еще у одной нефтяной компании Гуцериева – «Форте инвеста». Эта сделка стоимостью $270 млн должна быть закрыта в апреле 2017 г.

«Русснефть» также подчеркивает, что у нее одно из самых низких в отрасли отношение капзатрат к операционному денежному потоку – 0,4. Средний по отрасли показатель – 0,65, а у лидера, «Роснефти», – 0,3.

Высокий чистый долг – на 30 июня $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA, – называл основным риском компании в своем обзоре один из организаторов IPO, «ВТБ капитал». Именно поэтому – плюс из-за нестабильности макроэкономических условий – банк и обозначил такую широкую границу оценки компании. Насторожило и качество корпоративного управления, рассказал один из участников о пятничной встрече инвесторов с менеджментом «Русснефти». Так, компания в 2014 г. выдала ассоциированным компаниям кредит на 38,1 млрд руб., на 31 декабря 2015 г. его размер составлял уже 53,5 млрд, говорится в отчетах «Русснефти». Это валютный кредит, предоставленный подконтрольной Гуцериевым группе «Бин», пересказал пояснения топ-менеджмента «Русснефти» собеседник «Ведомостей». «Не лучшая практика», – резюмирует он.

В принципе, участие в IPO «Русснефти» может быть интересным, считает аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. Ведь в перспективе если Гуцериев реализует первоначальный план и объединит «Русснефть» и «Нефтису», то акции получившейся компании с добычей около 15 млн т нефти можно будет предложить на западных площадках, объясняет он. Да и у западных инвесторов не так много возможностей инвестировать в российскую нефтедобычу, поэтому такое предложение может их заинтересовать. Это позволит участникам нынешнего размещения выйти в плюс, полагает эксперт.

В подготовке статьи участвовали Дарья Борисяк, Виталий Петлевой