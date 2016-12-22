Сбербанк продлил «Мечелу» погашение кредита в 5 млрд рублей на полгода

Сбербанк России перенес погашение «Мечелом» долга объемом 5 млрд руб. на полгода - с 2016 г. на срок до июля 2017 г. Выплата Сбербанку этой суммы группой «Мечел» являлась частью плана реструктуризации долгов металлургической компании, принятого в феврале 2016 г.

«Изначальный график погашения задолженности подразумевал погашение 5 млрд руб. в октябре 2016 г. за счет продажи неключевых активов группы. Учитывая неподходящую рыночную конъюнктуру для их продажи, оперативно найти покупателя на данные активы по приемлемой цене не удалось», - сообщил представитель Сбербанка.

В пресс-службе отметили, что рассрочку для «Мечела» согласовали в ноябре. «20 декабря мировые соглашения с "Мечелом" с измененным графиком погашения 5 млрд руб. были утверждены в суде», - пояснил представитель Сбербанка.