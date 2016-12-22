ФАС проведет проверку по заявлению «Транснефти» на UCP Щербовича

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по заявке ПАО «Транснефть» проверит соблюдение требований законодательства об иностранных инвестициях при совершении сделки по приобретению фондом UCP Ильи Щербовича привилегированных акций трубопроводной монополии.

«ФАС нам ответила, что проведет соответствующую проверку», - сказал советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Он подтвердил, что компания действительно в ноябре поинтересовалась у ФАС, известно ли ведомству о том, что UCP скупила более 5% акций «Транснефти», и как это действие отвечает требованиям федерального закона, регламентирующего иностранные инвестиции в стратегические предприятия России.

UCP и "Транснефть" вовлечены в несколько судебных разбирательств - в частности, фонд требует выплаты неполученных, по его мнению, дивидендов.

В ноябре представитель фонда в суде отмечал, что UCP владеет 496 391 привилегированной акцией (32% от общего количества «префов», порядка 8% уставного капитала). Владельцем акций является зарегистрированная на Британских Виргинских островах UCP Industrial Holdings Ltd.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями UCP и ФАС.

Все обыкновенные акции "Транснефти" принадлежат Росимуществу.

Рыночная стоимость «префов», исходя из котировок на Московской бирже, - 297,6 млрд руб., то есть пакет в 32% от общего числа привилегированных акций стоит почти 100 млрд руб.