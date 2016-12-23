ФАС предостерегла Алекперова от высказываний о ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что направила предостережение в адрес президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

«Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов России (интервью, опубликованное на интернет-сайте "Вести. Экономика" под заголовком: "Алекперов предрек рост цен на топливо на 8-12% в течение года" от 13 декабря 2016 г.)», - говорится в сообщении.

«Статьей 25.7 Федерального закона №135-ФЗ "О защите конкуренции" признаются недопустимыми действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», - подчеркивает ФАС.

В интервью Алекперов отметил, что с 1 января 2017 г. вновь повышаются акцизы на бензин и дизтопливо «в пределах 2 рублей». «Мы, конечно, не будем в один день перекладывать [нагрузку] на потребителя. Но в течение года будет рост на 8-12%», - сказал он.

«Лукойл» считает, что Алекперов лишь высказал свое мнение о динамике цен на топливо на российском рынке в 2017 г. «Его высказывание не отражает планы компании по формированию ценовой политики, а является лишь предположением относительно возможного влияния на рынок регуляторных факторов, не зависящих от производителей», - заявили в компании.

«Алекперов – глава крупной компании. За такого рода высказываниями могут последовать скоординированные действия по ценообразованию других компаний. Мы обращаем внимание, что такие заявления компании, которая работает на рынке, недопустимы», – высказался ранее по этому поводу замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.