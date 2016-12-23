«Аэрофлот» отменил более 20 рейсов из Москвы в пятницу

«Аэрофлот» отменил 21 рейс из московского «Шереметьево» в пятницу, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

Большая часть отмененных вылетов касается внутрироссийских направлений, в том числе в Архангельск, Сочи, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Воронеж.

При этом, согласно данным на сайте самого «Аэрофлота», на восьми из отмененных рейсов, в частности в Волгоград, Ставрополь, Сургут, перевозчик эксплуатирует самолеты Sukhoi Superjet 100.

Как ранее сообщал источник «Интерфакса», в четверг Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100 в связи с дефектом, выявленным одним из эксплуатантов самолетов. Производитель лайнеров - АО «Гражданские самолеты Сухого» - подтвердил агентству факт выявления дефекта «одной из деталей хвостовой части SSJ», но в компании утверждают, что он не ведет «к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации». Дефект обнаружен «в ходе проведения планового технического обслуживания самолета в соответствии с руководством по эксплуатации», сказал «Интерфаксу» представитель ГСС.